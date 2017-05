L’estate è alle porte, e sarà molto difficile rinunciare all’alimento più goloso della bella stagione. Ma se si è a dieta che cosa si fa? E’ necessario davvero rinunciarvi, o il gelato si può integrare in un regime alimentare completo ed equilibrato? In realtà, il gelato fornisce proteine, zuccheri semplici e grassi in dosi piuttosto equilibrate, ed è anche una buona fonte di calcio e di fosforo, in virtù della presenza del latte. Non è affatto necessario, quindi, rinunciarvi, nemmeno se si è a dieta; è importante, però, stare attenti alle dosi e alle calorie e ricordare alcune semplici indicazioni.

I gelati alla frutta

Prima di tutto, bisogna sempre ricordarsi di preferire i gelati alla frutta alle creme perché queste ultime contengono quasi sempre oltre al latte, anche panna e uova ed evidentemente contengono molte più calorie. I gelati alla frutta, invece, possono essere preparati anche con l’aggiunta di poco latte. Proviamo a confrontare le Kilocalorie: 100 grammi di gelato alla frutta ne apportano circa 130 contro le 200-300 circa contenute nel corrispettivo alla crema.

La dieta del gelato è efficace e prevede dalle 1200 alle 1300 Kilocalorie al giorno , ma attenzione: va seguita per una settimana soltanto. E’ possibile perdere dai 3 ai 5 chili a seconda del proprio metabolismo e deve essere ripetuta una volta al mese.

Un giorno a dieta

Ecco come dovrebbe essere la giornata tipo di una settimana in cui si segue questo tipo di regime alimentare.

COLAZIONE: 125 grammi di yogurt magro con 30 grammi di cereali integrali oppure 4 biscotti oppure 4 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata, miele, the e caffè non zuccherati.

SPUNTINO: un frutto, meglio se di stagione

PRANZO: una coppetta con 3 palline di gelato fiordilatte con 200 grammi di fragole o frutta fresca

MERENDA: un centrifugato di verdura, the e caffè non zuccherati

CENA: 150 grammi di filetto di pesce alla griglia (tonno, pesce spada o salmone) con 200 grammi di insalata fresca e 30 grammi di pane integrale