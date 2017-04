Il tè ha un impatto molto positivo sulla nostra forma fisica, in quanto favorisce il consumo energetico e lo smaltimento dei grassi. Dimagrire bevendo del tè, quindi, è possibile, ma ricordatevi che è ovviamente necessario abbinare una alimentazione equilibrata e la giusta attività fisica. Le proprietà benefiche del tè, inoltre, sono anche altre: essendo ricco di polifenoli e tannini contrasta i radicali liberi e, di conseguenza, l’invecchiamento precoce. Evitate, però, , di berlo in orari serali, soprattutto se soffrite di insonnia. Vi raccontiamo come dovrebbe svolgersi la giornata tipo di una dieta a base di tè.

La dieta

Colazione: 1 tazza di tè verde, 1 vasetto di yogurt magro o un bicchiere di latte scremato, 3 fette biscottate o 4 biscotti secchi integrali.

Spuntino: 1 tazza di tè verde con 2 biscotti secchi.

Pranzo: 1 tazza di tè verde; 1 vasetto di yogurt magro o un bicchiere di latte scremato; 3 fette biscottate o 4 biscotti secchi integrali.

Merenda: 200 g. di frutta fresca.

Cena: 1 porzione di petto di pollo; insalata di lattuga; mezzo panino.