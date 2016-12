Il 23 dicembre alle ore 11.30 presso la mensa della solidarietà gestita dalle suore della comunità “Porte Aperte”, dirigenti e dipendenti della Cisl Agrigentina si ritroveranno per lo scambio di auguri con i volontari della comunità ed offriranno alimentari e quanto necessario per la preparazione del pranzo in occasione del Santo Natale.