Fare nuove amicizie con cui condividere i molteplici momenti ed aspetti della vita, trovare l’anima gemella o passare semplicemente una serata diversa dal solito in compagnia di tante persone nuove.

E’ la formula della “Cena degli sconosciuti, che dal 2002 riunisce tante persone sconosciute di tutta Italia attorno alla stessa tavola e favorire la nascita di nuove amicizie. Addio solitudine. E tante nuove coppie formate.

Le città di giugno

A giugno le cene si svolgeranno ad Ancona, Benevento, Bergamo, Brescia, Bologna, Cagliari, Crema, Firenze, Limbiate, Lonato del Garda, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pistoia, Prato, Rimini, Roma, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Vicenza.

Un’iniziativa semplice che lascia spazio e tempo alle persone: “Si entra in un ristorante, non si conosce nessuno, passano 5 minuti e si sta già chiacchierando con tutti i partecipanti alla cena come se ci si conoscesse da lungo tempo”.

Come funziona

Dopo una semplice prenotazione online, o telefonica, ci si presenterà nella data indicata direttamente al ristorante. Lo staff del ristorante accompagnerà i partecipanti ai tavoli riservati per l’occasione.

Non ci sono segnaposto e non ci sono regole particolari, ogni partecipante sceglie il proprio posto in base ai suoi gusti, istinto, sensazioni… cercando di mantenere comunque una certa alternanza tra uomo e donna, l’obiettivo è socializzare, allargare il giro delle amicizie, uscire dalla solitudine.

01 Giugno 2017 – LONATO (BS)

07 Giugno 2017 – BERGAMO

07 Giugno 2017 – PERUGIA

07 Giugno 2017 – RIMINI

09 Giugno 2017 – ROMA

09 Giugno 2017 – TORINO

10 Giugno 2017 – BENEVENTO

10 Giugno 2017 – LIMBIATE

10 Giugno 2017 – MILANO

14 Giugno 2017 – ANCONA

14 Giugno 2017 – BOLOGNA

14 Giugno 2017 – FIRENZE

14 Giugno 2017 – VERCELLI

14 Giugno 2017 – VICENZA

15 Giugno 2017 – PALERMO

15 Giugno 2017 – VARESE

16 Giugno 2017 – BRESCIA

16 Giugno 2017 – CAGLIARI

16 Giugno 2017 – MILANO “cena over 50”

16 Giugno 2017 – NAPOLI

16 Giugno 2017 – PADOVA

16 Giugno 2017 – PARMA

16 Giugno 2017 – PISTOIA

16 Giugno 2017 – TREVISO

21 Giugno 2017 – RIMINI

22 Giugno 2017 – LONATO (BS)

22 Giugno 2017 – PRATO

23 Giugno 2017 – MILANO

23 Giugno 2017 – PAVIA

23 Giugno 2017 – ROMA

28 Giugno 2017 – CREMA

28 Giugno 2017 – FIRENZE