La prova costume è alle porte, siete un po’ pigri e non sapete quale sport fare per rimettervi in forma? SiciliaNews24 vi propone una disciplina divertente e frizzante, adatta anche chi non è abituato all’attività fisica. Vi presentiamo i benefici della cardio dance.

L’allenamento

In genere, l’allenamento si basa su esercizi che comprendono passi di danza da diversi tipi di stili, come il latino o africano.

Ma la cardio dance è diversa dal semplice corso di danza perché diverso è l’obiettivo: chi la pratica, infatti, deve aumentare la frequenza cardiaca a un numero di battiti massimo prestabilit: così si inizieranno a bruciare grassi.

Uno sport adatto a tutti

Chi pratica questa disciplina può ovviamente regolare il grado di affaticamento in maniera tale da non superare la frequenza cardiaca scelta insieme al proprio istruttore: potete iniziare a ballare con meno vigore, oppure prendervi brevi pause durante l’esercizio. Insomma, regolatevi in base alla vostra resistenza, ma ricordate di sforzarvi sempre un po’ oltre le vostre possibilità.

La lunghezza degli allenamenti varia, ma solitamente sono almeno di 30 minuti, dando il tempo per un veloce riscaldamento, 15 minuti di danza vigorosa, e poi la distensione finale. Più spesso, gli allenamenti vanno da 45 minuti a un’ora.

Gli esercizi

Gli istruttori possono utilizzare degli esercizi presi da vari ambienti, dalla vera e propria danza, come la danza classica, sino al pilates o yoga.

Spesso gli esercizi vengono prima di una sezione cardio, e servono per aumentare la frequenza cardiaca.

Il tipo di danza è vario, si può attingere dal jazz, hip hop per ottenere un buon allenamento cardiovascolare, alcuni programmi possono anche aggiungere degli elementi presi da varie arti marziali.