ROMA – Per Giulia Arena, l’ex Miss Italia di origine siciliana si aprono le porte di ‘Kudos – Tutto passa dal web’. La bella messinese è infatti pronta per debuttare, al fianco di Leonardo Decarli, su Rai4 alle 23,15 circa. Kudus andrà in onda tutti i lunedi per 8 settimane.

Eletta “Reginetta d’Italia” nel 2013, Giulia Arena è stata eletta anche Miss Cinema e la prima ad essere stata eletta Miss Italia in diretta su La7. Dopo innumerevoli edizioni ospitate da mamma Rai, il concorso di bellezza più popolare in Italia, sbarcò sull’emittente di Urbano Cairo.



Il format

‘Kudos’ lancia una sfida nel palinsesto Rai: occuparsi di internet, social, mode e attualità, da un lato utilizzando un linguaggio nuovo e dall’altro interagendo direttamente con il pubblico.

A dirigere la redazione del nuovo programma Diletta Parlangeli, esperta di tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia e il web in genere.

Anticipazioni

Dal trolling’ online al cyberterrorismo, sono diversi i temi del mondo digital, che finiranno sotto la lente di ingrandimento di Kudos.