KinoKabaret è un festival di Shortmovies nel quale professionisti eterogenei del settore spettacolo (d’ora in poi KINOITI) sono chiamati a formare delle micro-troupes di produzione per dar vita a cortometraggi da pensare, montare e finalizzare nell’arco di una settimana

L’obiettivo è quello di produrre, produrre per necessità, per curiosità, per professione; non è un concorso e non vi è un premio; è “solo” un esercizio di stile.

Una rete internazionale di amatori e professionisti nel settore della video produzione si da appuntamento nella città “cellula” ospitante e, condividendo arte e professione, sonno e cibo, creano sceneggiature, dialoghi, musiche e soundscapes, realizzando decine di Shortmovies e facendo squadra attorno all’unico must: “Fare”.

Dove

Come per la prima edizione, KinoPalermo|2017 sarà ospitato dall’Accademia del David, nella splendida cornice di “Palazzo Zingone Trabia”, in Via Lincoln 47.

Palermo, cellula KINO dal 2015, è una città millenaria, poliedrica e stratificata, ancorata alla tradizione ma fortemente multietnica; un “Coup de Foudre” per qualsiasi

visionario regista o aspirante tale, set ideale per costruire narrazioni urbane attraverso nuove prospettive.

KinoPalermo e Accademia del David (sede della cellula e LAB), vogliono essere quindi un contenitore di senso, una proposta innovativa per la creazione di fertili occasioni di incontro, scambio e socialità tramite il coinvolgimento attivo sia degli abitanti che dei viaggiatori di passaggio, visti attraverso le lenti dei nostri KINOITI.

Chi ci sarà?

Sono invitati a partecipare al festival KinoPalermo|2016 Scrittori, Registi, Attori, D.O.P., Sound Designers, Montatori, Ballerini, Tecnici, Costumisti, Scenografi, Make-up Artists, musicisti, professionisti e amatori da tutto il mondo.

Per iscriversi è necessario aderire alla Call entro il 21 luglio 2016 compilando il form attraverso il quale verranno selezionati un massimo di 80 partecipanti di cui 40 ospiti stranieri e 40 residenti nella provincia di Palermo.

Per i partecipanti stranieri o non residenti nella provincia di Palermo saranno messi a disposizione dei locali dove poter alloggiare con la modalità “Indoor|Camping”. I partecipanti utilizzeranno la propria attrezzatura e sarà inoltre messa a loro disposizione da parte di KinoPalermo l’attrezzatura fornita dagli sponsor tecnici.

Quando sarà?

La settimana di KinoPalermo|2017, in linea con il format europeo, è articolata in tre sessioni (due da 48h e una da 72h), durante le quali i KINOITI (regolarmente iscritti) scelgono ed organizzano autonomamente le “micro-troupes” e, una volta raccolte le idee, mettono in moto la “macchina di produzione”.

I cittadini, i vicoli, le piazze, la città tutta verrà coinvolta attivamente alla costruzione e realizzazione degli shortmovies: durante la settimana dal 10 al 17 settembre 2017, una cinquantina di professionisti internazionali del video, della documentaristica, del teatro e delle arti performative racconteranno le proprie idee attraverso un perfetto scenario quale è Palermo.

Le proiezioni degli shortmovies realizzati (in lingua inglese o sottotitolati) avverranno nell’arco di tre serate organizzate in luoghi diversi e aperti al pubblico creando così dei momenti di incontro e fruizione dell’evento vissuto in diretta.