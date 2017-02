PALERMO – Il Palermo torna a casa con un secco 4-1 dalla trasferta di Torino. Non era certamente questa la partita più adatta per cercare punti salvezza, ma l’impotenza mostrata dai rosanero contro un avversario che sembrava almeno di due categorie superiori, pur non giocando una buona partita, pesa tantissimo nell’economia di una stagione davvero negativa. Doppietta di Dybala e gol di Marchisio e Higuain per spegnere le velleità di una squadra già con un piede e mezzo in serie B per evidenti limiti tecnici; serve a poco il gol di Chochev in pieno recupero.

Diego Lopez conferma il 4-3-3 con Posavec in porta, al centro della difesa Goldaniga e Andelkovic che viene preferito a Gonzalez; ai lati Rispoli e Aleesami, considerato l’infortunio di Pezzella; confermato il centrocampo con Jajalo, Bruno Henrique e Chochev; in avanti cambiano i partner di Nestorovski con Sallai e Balogh che vengono preferiti a Embalo e Trajkovski.

Massimiliano Allegri schiera il 4-2-3-1 con Buffon in porta; Dani Alves, Benatia, Bonucci e Asamoah in difesa; Khedira e Marchisio a centrocampo; Pjaca, Dybala e Sturaro a supporto di Higuain; assente in difesa l’infortunato Chiellini e in avanti lo squalificato Mandzukic. Al 5’ il primo brivido lo provoca proprio “u picciriddu” Dybala con un calcio di punizione a giro che si stampa sul palo esterno. Al 12’ la prima solita amnesia della difesa rosanero e la Juve passa in vantaggio: al 13’ su punizione Higuain si ritrova indisturbato davanti a Posavec, respinta del portiere in uscita bassa il pallone arriva a Marchisio che insacca a porta vuota. Al 17’ Nestorovski vince un duello con Dani Alves e conclude da posizione defilata, Buffon riesce a respingere. Al 25’ Buffon dice di no a Balogh. Al 40’ il raddoppio della Juve con una punizione micidiale di Dybala: il suo sinistro supera la barriera e la palla infila Posavec all’incrocio dei pali; l’argentino mantiene la promessa e non esulta. Il primo tempo si chiude 2-0. Ad inizio ripresa stesse squadre in campo ma al 6’ Toni Sunjic prende il posto di Jajalo. La Juve è padrona del campo, il Palermo non sembra proprio in grado di poter far male. Al 26’ Embalo prende il posto di Sallai. Al 33’ brutto scontro tra Goldaniga e Posavec; qualche minuto di paura per il portiere che poi fortunatamente si rialza tra gli applausi dello Juventus Stadium. Al 37’ dentro Diamanti per Balogh. Al 42’ Posavec dice di no a Cuadrado lanciato a rete. Al 44’ il 4-0 frutto di un vera e propira finezza: Higuain soffia palla a Goldaniga, tacco per l’accorrente Dybala che con il sinistro fa il poker. Al 48’ il Palermo accorcia le distanze: cross perfetto di Diamanti, che per volontà divina non può giocare titolare pur essendo decisamente il migliore e stacco di testa di Chochev che insacca.

LOPEZ: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, per tutto il primo tempo Dybala non ha preso palla, ma poi lui è bravo e ha segnato su punizione. Noi dobbiamo eliminare gli errori individuali che continuano a penalizzarci, così non va bene. Già loro sono forti e non si possono commettere certe leggerezze. Abbiamo fatto cose importanti, ma quando si arriva davanti alla porta contro queste squadre bisogna far gol”.

ALLEGRI: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo concesso una situazione in cui potevamo prendere gol, ma per il resto bene. Pjaca? Ha lavorato bene, è un giovane, deve crescere, viene da un campionato dove c’è poca intensità, serve un periodo di adattamento”.