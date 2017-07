Aperitivo dalle 19.00 e negozi aperti fino alle 22.00 per l’ultimo evento della rassegna musicale estiva

Il richiamo della musica live

Dalle frequenze radio al palco di Sicilia Outlet Village: il richiamo della musica “live” ha riunito ancora una volta – lo scorso venerdì (21 luglio) in Piazza Eventi – un pubblico trasversale sulle note del dj set realizzato da Nick The NightFly, voce storica di Monte Carlo Nights. Una performance che ha regalato l’ascolto di musica di qualità, rigenerata nel missaggio e nell’esecuzione, e immersa nell’allestimento scenografico curato dal designer Luca Melilli di Panta Rhei Scenografie per Eventi.

“Village in Musica”

Movida e sound “dal vivo” torneranno anche per il prossimo e ultimo appuntamento della rassegna estiva “Village in Musica”: venerdì 28 luglio alle 20.00 salirà in consolle il deejay Joe T Vannelli. Italiano, classe 1977, Joe T Vannelli si è fatto strada nel panorama nazionale e internazionale della musica house ed elettronica, collaborando con artisti tra i più noti dello scenario quali David Guetta, Danny Tenaglia, Mark Knight ed Erick Morillo, e producendo importanti lavori discografici per Robert Miles, Justine Mattera, Csilla, Helen&Terry, Hotel Buena Vida. Unico italiano a vincere gli Oscar mondiali della dance ai Dj Awards al Pacha di Ibiza, Joe T Vannelli è considerato da sempre anima e cuore dei club più famosi al mondo e di serate indimenticabili nella storia della house music.

L’ingresso all’evento è gratuito e per l’occasione gli oltre 140 negozi di Sicilia Outlet Village saranno aperti fino alle 22.00, con ribassi fino al 70% e con gli extrasaldi (ulteriore -20% di sconto sui saldi outlet nei negozi aderenti, ogni ora in un negozio diverso e solo per un’ora). Ad anticipare il dj set e accompagnare lo shopping, l’aperitivo servito a partire dalle 19.00.