PALERMO- Fedez e J-Ax arrivano in Sicilia. Dalle 16:30 la coppia di rapper sarà ospite al Forum di Palermo, in via Filippo Pecoraino, per incontrare i fan e firmare le copie del loro ultimo album “Comunisti col Rolex“. L’album è il frutto di una collaborazione con diversi artisti italiani, tra cui Arisa, Loredana Bertè, Nek e anche Alessandra Amoroso, che ritroviamo in “Piccole cose“. E’ già record di visualizzazione per il singolo in cui predomina la voce soul della cantante pugliese.

Se per Fedex è un ritorno, dopo la presentazione di Pop-Hoolista CosoDipinto Edition nel 2015, per il fondatore del celebre gruppo hip hop Articolo 31, è la prima volta. Per accedere all’area riservata, dove si svolgerà il firma copie, occorre presentare il pass che i tre punti vendita del centro commerciale: Flaccovio Mondadori Store, Ipercoop e MediaWorld rilasceranno al momento dell’acquisto del cd.

Domani sarà la volta di Catania, dove sono attesi, alle 15:00, al centro commerciale Etnapolis, per quello che si preannuncia sarà un vero e proprio bagno di folla. A presentare il formacopie Salvo La Rosa.