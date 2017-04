Grande successo dell’Operazione “Fondali puliti” a Isola delle Femmine, promossa dal Comune e dalle associazioni locali. Volontari e squadre di sub si sono impegnati sabato 22 aprile per la pulizia dei fondali del porto di Isola delle Femmine, gli scali di alaggio e la scogliera tra il mercatino del pesce e punta Parato. Il campo base è stato fissato a piazza Pittsburgh, dove i volontari si sono ritrovati alle 8 del mattino. Sono state recuperati pneumatici, reti abbandonate, bottiglie di plastica e tanto altro, che sono stati successivamente differenziati e trasportati all’isola ecologica. Al termine delle operazioni di pulizia sono state premiate tutti i gruppi che hanno partecipato all’iniziativa. Hanno preso parte alla manifestazione: SiciliAntica, Lega Ambiente, Explora , Asci Associazione Scout, Giornale di Isola , Rifiuti e Spreco Zero, Isola del Vento Vela, Diving J. Cousteau , Diving Dreams, Enpa, Guardia Costiera Ausiliare, Liberi Tutti, Isolnautica, Tecnomare, Cogepa Consorzio Pesca Artigiana, Area Marina Protetta Capo Gallo, Pescatori di Isola delle Femmine. Ha collaborato la Capitaneria di Porto di Palermo.