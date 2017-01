PALERMO. Migliaia di visitatori, più turisti rispetto alla precedente edizione e affari in crescita per le attività commerciali della zona.

Bilancio positivo per La Lumia Live, la manifestazione organizzata dall’Associazione La Lumia con i suoi 28 esercenti che, dal 9 dicembre al 6 gennaio, ha trasformato via Isidoro La Lumia in un’isola culturale nel cuore della città con musica, spettacoli, intrattenimento per i più piccoli, cibo e shopping.