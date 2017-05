Si è sempre pensato che di pressione alta soffrissero principalmente uomini adulti, a partire dai cinquant’anni. Alcuni recenti studi hanno dimostrato che non è affatto così. Ciò che è davvero grave, è che, oggi, sono soprattutto adolescenti ad esserne colpiti. Ovviamente le cause sono da rintracciare nel pessimo stile di vita che conducono. Per questa ragione, prima di ricorrere a cure farmaceutiche o prima che sia davvero troppo tardi, è bene correggere alcune abitudini quotidianamente.

Evitare l’alcool

Sembra quasi assurdo, ma alcune ricerche hanno dimostrato che una normale lattina di birra 33cl, un bicchiere di vino da 15 cl, o un bicchierino da 4cl di superalcolico sono quantità equivalenti ai fini del computo dell’alcol totale nell’organismo. Le persone assumono più di due drink (combinazione di questi sopra) ogni giorno hanno un rischio doppio di contrarre l’ipertensione. Quando l’assunzione di alcol aumenta a cinque drink al giorno, il legame tra pressione alta e alcol diventa più forte e più evidente. Limitate il consumo di alcool al minimo.

Ridurre il sale

Se consumate più di sei grammi di sale al giorno, la vostra salute è a rischio. Per le persone con pressione alta, non dovrebbe superare i quattro grammi. Per ottenere il consumo di sale minimo, bisognerebbe evitare di aggiungere sale sul cibo o durante la cottura. Inoltre, limitare il consumo di sostituti del sale.

Ridurre il consumo di caffeina

Secondo diverse ricerche, gli anziani con ipertensione che hanno consumato cinque tazze di caffè ogni giorno hanno registrato un aumento lieve della pressione arteriosa rispetto a quelli con normale pressione sanguigna. Se si aggiunge il fumo la combinazione diventa pericolosa. Per le persone con pressione alta, gli esperti raccomandano di limitare l’assunzione di caffeina per controllare la condizione, e questo significa anche limitare l’assunzione di bevande energetiche, soda, e cola.