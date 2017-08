PALERMO – E’ morto ieri, dopo quasi 3 anni di coma, Antonio Francisci.

La morte a 3 anni dall’incidente

L’ex impiegato regionale era stato travolto da un’auto mentre andava in bici alla Favorita. L’uomo era stato investito da una Volkswagen Polo, guidata da un 29enne, che adesso rischia un’accusa per omicidio colposo. Francisci, ex sindacalista della Fidal-Cisal, dopo qualche mese dal ricovero presso l’ospedale di Villa Sofia, era stato trasferito al San Raffaele Giglio di Cefalù.

Lo scorso anno i familiari avevano deciso di ricoverare l’uomo centro di alta specializzazione di Villa delle Ginestre. I funerali si terranno oggi alle ore 11:00 nella chiesa Maria Ausiliatrice di via Sampolo.