Si terrà oggi pomeriggio, sabato 29 aprile alle ore 17:00, presso il Castello Rufo Ruffo di Scaletta Zanclea il secondo appuntamento messinese con le “Invasioni Digitali 2017”, evento organizzato per la città dello Stretto dall’Associazione Startup Messina al fine di promuovere il patrimonio culturale locale attraverso internet e, in particolare, i social media.

Urban Game

Basta armarsi di smartphone, macchine fotografiche e videocamere e condividere le bellezze della nostra terra attraverso il web, utilizzando l’hashtag #invadiscaletta e gli hashtag ufficiali #invasionidigitali e #siciliainvasa2017. Un urban game utile a fornire una visione differente e collettivamente costruita dei luoghi della cultura, regalando loro nuova vita.

Il Castello

Il Castello Rufo Ruffo si pone in una posizione di dominio sull’immenso paesaggio che lo circonda. Fu fatto costruire da Federico II di Svevia nel XIII secolo. Si presenta come un massiccio impianto trapezoidale con eleganti bifore, mentre all’interno sono presenti sale ben illuminate con alte volte a botte. Nel 600 vennero installate numerose bocche da fuoco che resero invulnerabile la costa. Il luogo privilegiato in cui si trova ha fatto sì che divenisse dimora per tanti nobili, così, giorno dell’invasione, tra storie entusiasmanti e leggende, scopriremo insieme anche le gesta di personaggi di notevole spessore come Macalda di Scaletta e l’Imperatore Carlo V. Il museo contiene una grande esposizione di armi e armature, medaglie e documenti cartacei. Dal 1969 il Castello è di proprietà del Comune grazie al dono del Principe Ruffo e, negli anni 80, è stato avviato un accurato restauro.

Oltre il patrimonio artistico e culturale che il Castello propone, si avrà modo di ammirare dall’alto lo splendido paesaggio di Scaletta Zanclea.

Un’invasione, quindi, fatta di storia, cultura ed architettura.

Per prendere parte all’evento, basta confermare la propria presenza qui:

L’ingresso al Castello Rufo Ruffo ha un costo di:

2 euro per gli adulti;

1 euro per i bambini da 7 a 12 anni;

Gratis per i bambini da 0 a 6 anni.