E’ forte e chiaro il messaggio lanciato dalla sezione Sicilia dell’Istituto nazionale di urbanistica (Inu), che, oggi, in una lettera rivolta al presidente della Regione, Rosario Crocetta, chiede esplicitamente che il commissario regionale che sostituirà il sindaco di Licata, sfiduciato qualche settimana fa, prosegua l’azione amministrativa del sindaco, continuando le demolizioni.

“Chiediamo che il presidente recepisca e faccia proprie le parole del ministro Graziano Delrio che nell’esprimere solidarietà al Cambiano ha affermato che le demolizioni sono l’unico strumento valido per combattere in modo efficace e definitivo l’abusivismo edilizio”.

Solidarietà a Cambiano

Inu Sicilia ha espresso, inoltre, solidarietà a Cambiano, sfiduciato dal Consiglio comunale di Licata, e avrebbe sottolineato che “le preoccupanti dimensioni assunte dal fenomeno dell’abusivismo sull’Isola, in particolare nelle zone costiere rilevano le mancanze della politica che spesso per motivi di tornaconto elettorale ha rallentato la repressione e la necessità del rispetto delle leggi urbanistiche e del ritorno alla legalità”.

Cambiano avrebbe fatto eseguire 70 demolizioni in due anni, ma l’Inu appoggia pienamente l’attività svolta dal sindaco: “Riteniamo che sia questa la strada da intraprendere al più presto e per questo chiediamo un segnale politico forte, che parta proprio da Licata, dove l’encomiabile azione amministrativa del sindaco Cambiano è stata ingiustamente interrotta tra il silenzio generale del governo nazionale e regionale”.