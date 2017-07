Per il secondo anno consecutivo Intesa Universitaria lancia il progetto INTESA TEST, corso di preparazione ai test di accesso estivo, performante e TOTALMENTE GRATUITO, che verrà svolto dal 21 Agosto all’ 1 Settembre presso presso l’Aula 4, sita al 1° piano, dell’Edificio 13 (ex Facoltà di Economia) all’interno della cittadella universitaria di Viale delle Scienze.

Un corso su cinque aree tematiche

INTESA TEST è rivolto alle aspiranti matricole che puntano a superare brillantemente i test di accesso dei corsi di studio in Medicina, Professioni Sanitarie, Farmacia, CTF, Agraria, Biologia, Biotecnologie, Scienze Motorie, Economia e Ingegneria.

Il corso tratterà le cinque aree tematiche presenti nei test di accesso: Chimica, Biologia, Matematica, Fisica e Ragionamento Logico.

“Coordinare questo progetto per il secondo anno – dichiara Ignazio Restivo, studente e rappresentante degli studenti di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – è un grandissimo onore. I ragazzi di Intesa Universitaria che stanno partecipando attivamente alla realizzazione del progetto sono davvero fantastici, e ne è la prova il fatto che in pochi giorni la quasi totalità dei 300 posti disponibili siano esauriti.

Da più di un decennio Intesa Universitaria si batte per la tutela dei diritti degli studenti. Ciò che caratterizza la nostra Rappresentanza è l’essere studenti al servizio degli studenti, seguendo quest’ultimi sin dal primo approccio all’Università.

Il nostro obiettivo è quello di non far sentir mai solo lo studente, rendendolo partecipe nelle dinamiche di Ateneo e proponendo un approccio al mondo universitario ATTIVO, che di certo è esperienza di vita altamente formativa.”

Come iscriversi

Le iscrizioni all’ INTESA TEST 2017 saranno aperte sino all’esaurimento dei posti disponibili e per iscriversi basta compilare il form online reperibile al seguente sito https://goo.gl/forms/bH9zSmRdKUxBMa7i1 .

Per qualsiasi informazione, i futuri studenti UNIPA, possono visitare la pagina facebook “Intesa Universitaria” (www.facebook.com/intesauniversitaria ).