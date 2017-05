Tutti ne parlano, in pochi sanno davvero di cosa si tratti. Gli integratori energetici sono prodotti di sintesi che consentono il raggiungimento della quota calorica al corpo in movimento. Generalmente vengono assunti dagli sportivi, ma ne esistono di moltissimi generi e varietà, utili in qualsiasi caso di mancanza energetica. Solo in questo caso dovrebbero essere utilizzati, ma è evidente che oggi molti ne facciano un abuso.

Gli integratori energetici possono essere solidi ( barrette, ad esempio) o liquidi. Durante una attività sportiva, infatti, è facile che ci si disidrati e che sia necessario integrare i sali minerali perduti.

Gli integratori più utili durante una attività sportiva sono senza dubbio quelli a base di maltodestrine, che possono essere considerati una vera e propria mediazione tra i carboidrati semplici e quelli complessi.

Gli integratori più diffusi

Sono molto diffuse le barrette energetiche. Esse sono sicuramente utili ai fini dell’integrazione energetica pre-allenamento o pre-gara. Può essere molto utile consumarle circa 90′ prima dello sforzo. Determinano un buon apporto di energia, anche perché preservano una certa omeostasi glicemica ed insulinica. Usarle come sostitutivo di un pasto completo, a differenza di quanto creduto da molti, non è un male.

Che dire, poi, del destrosio-glucosio? Una espressione molto complicata per indicare del semplice zucchero, più facilmente assorbibile e matabolizzabile. A finestra anabolica attivitata, infatti , determina il recupero efficace delle scorte di glicogeno.

Reperibile anche negli scaffali del supermercato, il fruttosio può essere un ottimo ingrediente per le miscele fai da te ; ha un potere dolcificante molto elevato e un indice glicemico ridotto.

Infine, Gainer e Post-Workout sono da considerare anch’essi come veri e propri pasti sostitutivi. In realtà svolgono una funzione mista, sia energetica che plastica; se consumati in tempi utili alla digestione, possono fornire un apporto calorico ed energetico più importante della semplice barretta