Abbiamo forse esagerato negli ultimi giorni con ricette troppo elaborate? Ecco a voi una soluzione sfiziosa, ma leggera per i vostri pranzi settimanali, per mantenersi in linea, senza rinunciare al gusto.

Ingredienti:

1/2 kg di arance

basilico (tre foglie)

cipolle rosse ( 80 gr)

olive (120 gr)

olio extravergine di oliva

pepe q.b.

sale q.b.

Preparazione:

Per prima cosa pulite la cipolla rossa: dividetela a metà e rimuovete il germoglio verde al centro, se presente; tagliate la cipolla a julienne, poi immergetela in acqua fredda per almeno 10-15 minuti così da addolcirne il sapore. Nel frattempo pelate le arance: eliminate l’estremità superiore e inferiore dell’arancia, poi tagliate la buccia dall’alto verso il basso, facendo attenzione a rimuovere anche la parte bianca che ha un sapore amarognolo; separate i singoli spicchi. Infine prendete le olive nere e rimuovete il nocciolo utilizzando un denocciolatore, ma se non ce l’avete, procuratevi delle olive già denocciolate. Adesso è tutto pronto: potete passare al condimento. Versate l’olio extravergine di oliva in una ciotolina, aggiungete sale e pepe quanto bastano, ed emulsionate con una frusta a molla piatta o anche con una semplice forchetta. Poi, assemblate la vostra insalata: prendete una ciotola e aggiungete gli spicchi di arancia, la cipolla, ben scolata e asciugata, e le olive denocciolate; versate il condimento nella ciotola e mescolate bene. Guarnite il tutto con delle foglie di basilico e…buon pranzo!