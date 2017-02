L’era delle relazioni sentimentali liquide non sottragga neanche un grammo di magia alla festa più attesa da tutti gli innamorati. San Valentino è per chiunque ami, anche a distanza, in segreto, al tavolino di un bar durante il primo incontro o al primo sospiro sulla chat di una dating app. E loro cosa faranno? Gli innamorati 2.0 degli aeroporti trafficati, dei post allusivi e delle suonerie personalizzate? SiciliaNews24 tutela le minoranze e ha deciso di darvi qualche idea.

Dating App

Tutti, almeno una volta, hanno creato un account su Tinder, quasi nessuno lo ha ammesso prima di essere beccato. Qualcuno si è iscritto per gioco, qualcun altro a un certo punto ha iniziato ad aspettare con ansia che sullo schermo apparisse “sta scrivendo”. Non esitate: San Valentino è l’occasione migliore per proporre a quel profilo sconosciuto di incontrarsi; invitate con nonchalance e abbiate fiducia nella protezione del Santo. Ricordate, però, di stalkerare per bene il profilo facebook e accertatevi che si tratti di una persona reale; scegliete, poi, luoghi affollati. Se l’incontro va bene, siete autorizzati a concludere dicendo: “Cavoli, davvero oggi è San Valentino?”

Primi incontri

“Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi”. Iniziare una frequentazione all’inizio dell’anno implica l’imbarazzo della festa degli innamorati, cioè innamorati non proprio, o almeno non ancora, eppure sembra che non manchi nulla, cioè, insomma, innamorati “in potenza”. Che fare? Che dire? Sondare il terreno, prima di ogni cosa. Per fortuna la realtà vi offre un sacco di spunti. Avete notato che i sistemi Antivirus offrono pacchetti di coppia già da qualche giorno? Iniziate con una battuta, attendete la risposta e siate recettivi: se il “potenziale” partner ha voglia di festeggiare, poi, lanciatevi: dopo tanti anni di singletudine è arrivato il vostro turno. Godetevi la festa più romantica dell’anno.

Storie a distanza

Il lavoro, gli studi, quest’era violenta vi ha separati. Dove andare? È martedì ed è già escluso il weekend d’amore, una notte al telefono farebbe sognare chiunque, ma mercoledì il capo, in ufficio, non sarà romanticamente più clemente e non vi aspetterà. Incontratevi a metà strada. Sui siti delle compagnie low-cost trovate voucher regalo a partire da 25 euro. Prendetelo e lasciate “democraticamente” scegliere la meta al partner. La sera troverà una email che non sarà di lavoro e ne sarà felice.

E se proprio tutto rema contro, e niente ricongiunge distanze anagrafiche, geografiche o sentimentali, eppure amate, festeggiate. Esiste un luogo, in tutto l’universo, in cui sarà la sola alchimia dei sentimenti a farla da padrone, cercatelo, e se non lo trovate sulla terra, provate ad alzare lo sguardo.