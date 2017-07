“Sono stati accreditati 70 milioni euro per il porto di Tremestieri, possono partire immediatamente i lavori”.

Firmato il decreto definitivo

Lo dicono in una nota congiunta il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta e l’assessore alle Infrastrutture Luigi Bosco. “Il direttore delle Infrastrutture Bellomo – continua Crocetta – ha infatti firmato ieri il decreto definitivo di finanziamento per la realizzazione di questa importante infrastruttura, che rilancerà ulteriormente le attività

portuali della città metropolitana di Messina.

“Una vicenda che si trascinava da anni – dice il presidente – e che mi ero impegnato a risolvere prima della fine

del mio mandato. Abbiamo mantenuto gli impegni e considerato il fatto che già la gara è stata espletata, questi 70 milioni – conclude il presidente – si possono immediatamente tradurre in lavori concreti per le imprese e per i

disoccupati”.