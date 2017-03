Info Day Creative Europe Media: domani a Catania, un’importante giornata di informazione e approfondimento sui bandi del programma di finanziamento europeo per il cinema a sostegno di produttori, distributori e organizzazioni che si occupano di promozione del cinema.

L’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission, in collaborazione con il Creative Europe Desk Italy Media, con Istituto Luce Cinecittà e con l’Università degli Studi di Catania, presentano il 13 marzo a Catania, l’Info Day Creative Europe Media sul Sotto-Programma MEDIA di “Europa Creativa”. L’incontro avrà luogo al Monastero dei Benedettini di San Nicolò (Sala Coro di Notte) a partire dalle 10.30.

Si tratta di una giornata informativa sulla struttura, gli obiettivi e più in generale del funzionamento del Sottoprogramma MEDIA (il più cospicuo dei tre sottoprogrammi di “Europa Creativa”, specificamente dedicato all’audiovisivo), organizzata in Sicilia dalla Film Commission regionale dopo un precedente appuntamento tenutosi due anni fa a Palermo. Saranno esaminati i vari bandi previsti all’interno di questo programma di finanziamento europeo per il cinema a sostegno di produttori, distributori e organizzazioni che si occupano di promozione del cinema.

Dopo un saluto del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, i cui locali ospitano l’incontro, apriranno i lavori Anthony Emanuele Barbagallo, Assessore Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Alessandro Rais, Direttore dell’Ufficio Speciale Cinema e Audiovisivo/Sicilia Film Commission. Seguiranno gli interventi di Enrico Bufalini – Project Manager Creative Europe Desk Italy Media/ Istituto Luce Cinecittà e di Andrea Coluccia – Creative Europe Desk Italy Media – Ufficio di Bari.

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi al seguente link:

http://www.europacreativa-media.it/news-eventi/info-day-creative-europe-media-a-catania-A8XLF