Un incidente trasformatosi in tragedia. Era alla guida della sua Lancia Y, il dodici agosto scorso, Alejandro Balsomini, vent’anni, insieme ad altri quattro amici, quando ha perso improvvisamente il controllo della macchina, per cause ancora da accertare, andando a sbattere violentemente contro un’altra automobile. Lo scontro avrebbe poi provocato il ribaltamento della Lancia.

Il drammatico incidente è avvenuto nei pressi di via Bessarione, a Mazara.

L’intervento e il coma

Le condizioni di Alejandro Balsomini sono apparse da subito molto gravi: è stata trasportato d’urgenza all’ospedale di Mazara, dove è stato operato, ma non si è più risvegliato da coma. E’ morto oggi, dopo dieci giorni di angoscia della famiglia, nel reparto “Trauma Center” dell’ospedale Cervello di Palermo.

Sui social, il cordoglio e l’affetto degli amici e dei compagni di classe di un ventenne come tanti, che si stava godendo l’estate.