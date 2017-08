GIARRE – Un camper si è schiantato contro un muro a Miscarello.

Lo schianto

Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina a Miscarello, frazione del Comune di Giarre. Un camper, con a bordo una famiglia di 3 persone, si è schiantato contro il muro, mentre percorreva via delle Querce. La famiglia, proveniente dalla provincia di Ancona, si trova adesso Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il trasporto in elisoccorso

Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati il padre (34 anni) in elicottero, con codice rosso, madre (36 anni) e figlio (6 e mezzo) in autoambulanza, con codice giallo. Politraumatizzati, sono stati sottoposti a visite ed esami strumentali per valutare l’entità delle lesioni: per l’uomo e la donna si tratta prevalentemente di fratture agli arti. Tutti e tre i pazienti sono comunque coscienti e nessuno di loro è in pericolo di vita.