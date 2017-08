La Strada statale 417, nota come “strada della morte”, nella notte tra sabato e domenica, è stata ancora una volta teatro di una tragedia che ha distrutto una famiglia. E’ stato unanime il cordoglio, ma qualcuno, oggi, solleva anche la voce affinché su quella che è considerata una delle strade peggiori di tutta l’isola, vengano fatti degli interventi strutturali. Troppe sono state fino ad ora le vittime.

Le parole di Marco Falcone

“Nell’esprimere profonda solidarietà alle famiglie di Teresa Di Caudo e di Vincenzo Grosso, deceduti nel terribile scontro avvenuto ieri notte sulla Catania-Gela- ha dichiarato il deputato Marco Falcone, capo gruppo di Forza Italia all’Ars- ” esterniamo tutto il nostro disappunto ai governi nazionale e regionale e all’ANAS, per non avere ancora messo in sicurezza l’importante arteria, più volte scenario di drammatici incidenti. Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, al fine di ottenere i doverosi interventi strutturali, e malgrado cinque anni fa si fosse addirittura costituito un comitato di sindaci e parlamentari, guidato dal senatore Compagnone, alle rassicurazioni e alle tante parole spese da Roma e da Palermo, non hanno fatto mai seguito azioni concrete. Le istituzioni e l’ANAS abbiano sulla coscienza quanto accaduto nelle scorse ore e si attivino immediatamente per rendere sicura una strada tanto trafficata”