Un incidente mortale si è verificato ieri intorno alle 18,30 sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione di Palermo all’altezza di Isola delle Femmine.

La vittima è una donna di 31 anni, Nunzia Iacono che era alla guida di un’auto. Lo schianto è avvenuto in una delle gallerie e nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto e una moto.

Autostrada bloccata per sei ore sotto un caldo torrido

Si sono formate lunghe code sulla A29 a partire dal chilometro 4,5 tra Capaci e Isola delle Femmine in direzione di Palermo. Gli automobilisti bloccati per circa 6 ore tra autostrada e statale hanno subito gravissimi disagi a causa del grande caldo da sopportare senza acqua. Qualche viaggiatore avrebbe accusato anche dei malori, e in molti si sono lamentati della mancanza di strade alternative e delle poche informazione ricevute.

Molti automobilisti hanno denunciato il fatto che Anas e Protezione Civile non abbiano garantito assistenza. Per tutta risposta dalla sala operativa dell’Anas spiegano che i tempi lunghi sono stati legati ai rilievi del medico legale sulla vittima dell’incidente, procedura che non ha permesso la riapertura dell’autostrada. Anche la strada statale è rimasta intasata da chi cercava di evitare la lunga coda in autostrada.