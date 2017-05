Buone notizie arrivano dall’ospedale Civico di Palermo, dove Gemma Amendolia ha aperto gli occhi ed ha fatto cenni di aver riconosciuto la madre. La ragazza di 21 anni è stata coinvolta ricordiamo, nell’incidente della Targa Florio sulle Madonie , all’altezza di Piano Torre ad Isnello assieme al padre Mauro che purtroppo ha perso la vita.

Le condizioni restano gravi

Questa piacevole notizia darà sicuramente un sospiro di sollievo per tutti coloro che conoscono la giovane, e per tanta gente che ha vissuto la vicenda in questo periodo di attesa, mettendo in atto che le condizioni mediche del pilota che rimangono gravi, a causa del grosso edema polmonare in corso, e per via del braccio rotto che è stato, però, già rimesso a posto. I medici dichiarano che questo breve risveglio è un buon passo, ma sono prudenti sul decorso generale, che rimane critico..

Si attendono ancora gli accertamenti sulle cause che possono aver causato l’incidente, scartando, dopo l’autopsia fatta sul corpo di Mauro Amendolia alla guida dell’auto, che questo possa aver avuto un malore ed aver causato la perdita di controllo del mezzo in corsa.