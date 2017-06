Torna, tra gli archi del Chiostro di San Domenico, una nuova edizione di InChiostro d’Autore, la rassegna letteraria che porta a Trapani autori internazionali e tematiche importanti grazie all’Ente Luglio Musicale Trapanese. Per questa quarta edizione, ancora una volta a cura del giornalista e scrittore Marco Rizzo, InChiostro d’Autore guarda oltre i confini della città e del Mediterraneo, mantenendo uno sguardo di predilezione verso tematiche care ai trapanesi.

Si apre la rassegna il 21 luglio

Il 21 luglio apre la rassegna l’agronomo Giuseppe Barbera, che parlerà del libro Abbracciare gli alberi (il Saggiatore), un’occasione per discutere sul rapporto tra l’uomo e la natura, i cambiamenti climatici e la cura del verde pubblico. Il 28 luglio Trapani ospita un grande giornalista, Enrico Deaglio, e la sua inchiesta su razzismo e pregiudizio negli Stati Uniti dei primi anni del XX secolo, Storia vera e terribile tra Sicilia e America (Sellerio Editore), per ricordare quando i migranti eravamo noi. Il 4 agosto, per la prima volta in Sicilia, l’attivista e giornalista italo-tunisina Takoua Ben Mohamed ci parlerà di Sotto il velo (Beccogiallo Editore), raccolta di vignette satiriche che fanno riflettere su pregiudizi e integrazione, ma con il sorriso sulle labbra.

Ospite l’illustratore Josè Muñoz

Un grande ospite internazionale e un indiscusso maestro del fumetto e dell’illustrazione è l’argentino José Muñoz. Il 9 agosto, oltre a raccontarci la sua straordinaria carriera, il disegnatore del fumetto cult Alack Sinner ci parlerà dell’edizione da lui illustrata di L’inseguitore (Edizioni Sur), capolavoro di Julio Cortázar, uno dei padri della letteratura sudamericana. Chiudono la rassegna il 23 agosto la scrittrice Carola Susani e l’illustratrice Rita Petruccioli, autrici di una versione de L’Eneide (La Nuova Frontiera Junior) rivolta ai più piccoli ma non solo. Il primo appuntamento targato “InChiostro d’Autore Kids” sarà un’occasione per ripercorrere il viaggio di Enea… passando da Trapani, dove approdò.

Ogni incontro sarà raccontato su Twitter

Un’altra novità di quest’anno riguarda il rapporto tra internet e la letteratura: ogni incontro sarà raccontato in diretta su Twitter da @CasaLettori, che con i suoi 52.600 Follower è uno degli account Twitter dedicati ai libri più seguiti d’Europa.

Ogni incontro si svolgerà a partire dalle 19:00 presso il Chiostro Ovest del Complesso Monumentale di San Domenico, nella Piazzetta San Domenico a Trapani. L’ingresso è libero.

Rassegna patrocinata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese

La rassegna InChiostro d’Autore, patrocinata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, ha riconsegnato alla città il Chiostro di San Domenico riempiendolo di libri, parole, grandi autori e un pubblico attento. Nel corso delle sue tre edizioni ad oggi (due estive e una invernale) il curatore Marco Rizzo ha intervistato autori del calibro di Concita De Gregorio, Nicola Lagioia, Adriano Sofri, Gipi, Benedetta Tobagi, Giorgio Fontana, Davide Camarrone, Roberto Recchioni, Francesca Fornario, Salvo Toscano e altri ancora.

Chi è Marco Rizzo

Giornalista e scrittore trapanese, ha sceneggiato i fumetti sulle vite di Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Marco Pantani, Che Guevara e altri ancora, in libri pubblicati anche all’estero e vincitori di premi internazionali. Ha scritto le fiabe L’immigrazione spiegata ai bambini e La mafia spiegata ai bambini e collaborato con La Lettura del Corriere della Sera, Newton Compton, L’Unità e Panini.

Il calendario degli incontri

21 LUGLIO

Giuseppe Barbera

ABBRACCIARE GLI ALBERI

Il Saggiatore

Il rapporto antico e potente tra l’uomo e l’albero ha percorso la Storia dell’umanità, dai poemi omerici ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Giuseppe Barbera, agronomo da sempre impegnato nella tutela del verde e del paesaggio, anche delle città siciliane, ci racconta questa relazione tra gli abitanti della Terra e gli alberi, dalla letteratura all’urbanistica.

28 LUGLIO

Enrico Deaglio

STORIA VERA E TERRIBILE TRA SICILIA E AMERICA

Sellerio Editore

1899, Tallulah, Louisiana. Cinque siciliani vengono condannati dagli abitanti della città e linciati in pubblica piazza. Nessun processo, nessuna giustizia: lo ha deciso la folla. Enrico Deaglio, dopo avere raccontato l’Italia che cambia in Patria, racconta una storia d’immigrazione e di dolore persa nel passato ma di grande attualità.

4 AGOSTO

Takoua Ben Mohamed

SOTTO IL VELO

Becco Giallo Editore

Si può fare ironia sul velo islamico? Quali sono le domande rivolte più spesso, in Italia, a una donna con l’hijab? E cosa ha che fare con la libertà? Risponde con le sue vignette illuminanti Takoua Ben Mohamed, attivista e graphic journalist italo-tunisina, che per la sua battaglia quotidiana per i diritti ha vinto numerosi premi internazionali.

9 AGOSTO

Julio Cortázar, José Muñoz

Incontro con José Muñoz e mostra delle illustrazioni

L’INSEGUITORE

Editore SUR

Il grande maestro del fumetto e dell’illustrazione sudamericano, José Muñoz, autore del cult Alack Sinner, racconta la sua lunga carriera e i retroscena del suo lavoro sulla versione illustrata di L’inseguitore, il capolavoro di Julio Cortázar. Un viaggio nella mente di Johnny Carter (alter ego letterario di Charlie Parker) attraverso l’opera di due grandi artisti argentini.

23 AGOSTO

InChiostro d’Autore Kids:

Carola Susani, Rita Petruccioli

L’ENEIDE

La Nuova Frontiera Junior

Un incontro dedicato ai più piccoli, ma non solo, per conoscere la grande epica dell’Eneide! La scrittrice Carola Susani e l’illustratrice Rita Petruccioli, in una performance che affascinerà adulti e bambini, racconteranno del viaggio di Enea e del suo legame con Trapani, per scoprire le radici nel mito della nostra città.