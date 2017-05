Era stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta che a Trapani ha portato all’arresto dell’armatore Ettore Morace e del deputato regionale Girolamo Fazio, ora il giudice per le indagini preliminari ha revocato gli arresti domiciliari per Giuseppe Montalto, consulente della Regione indagato per corruzione.

Montalto si era dimesso dall’incarico di consulente, incarico col quale secondo i pm avrebbe commesso i reati.

I pm hanno ritenuto insussistenti il rischio di reiterazione del reato che quello di inquinamento delle prove.

Montalto, secondo l’accusa, avrebbe favorito Morace con “pressioni perché non venisse nominato consulente della commissione trasporti all’Ars una persona a lui sgradita, in cambio di favori per la candidata al consiglio comunale Marianna Caronia”.

L’indagine coinvolge anche l’ex sottosegretario ai trasporti Simona Vicari e il governatore siciliano Rosario Crocetta che il 6 giugno si presenterà in procura per essere ascoltato.