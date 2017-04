Questa notte, alle 4,20, è scoppiato un incendio in un magazzino a Monreale. Le persone residenti nello stabile in via S.M. 15 hanno dato l’allarme alla centrale dei vigili del fuoco di Palermo, che, dopo aver raggiunto il luogo, hanno subito domato le fiamme. La palazzina, tuttavia, è stata evacuata, anche se era presente una persona anziana che si rifiutava di uscire.

I pompieri hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba per mettere in sicurezza tutta la zona. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e medici del 118, per medicare le persone che hanno respirato fumi tossici.