MILAZZO (ME) – L’aliscafo Masaccio stava per essere demolito quando è scoppiato un incendio, di cui non si conoscono ancora le cause.

Le fiamme prima della demolizione

Dopo l’incidente avvenuto circa un anno fa a Stromboli, il mezzo veloce della Siremar doveva essere demolito a Milazzo. Le fiamme si sarebbero sviluppate mentre i lavori erano in corso, ma sono state immediatamente domate dai vigili del fuoco.