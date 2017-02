VITTORIA (RG) – Un incendio di natura dolosa è stato appiccato in nottata a quattro articolati parcheggiati all’interno dell’area del Consorzio Caair, in prossimità del mercato del mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più grande per volume d’affari del Meridione.

All’interno della cabina di uno degli autocarri vi era l’autista che ora versa in gravi condizioni nell’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato trasferito in elisoccorso. L’uomo è stato ricoverato in Rianimazione con ustioni di secondo e terzo grado sul 15% del corpo e una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria e Santa Croce Camerina che hanno concluso le operazioni alle 3.30. Sono in corso indagini della polizia per risalire al movente dell’atto intimidatorio.