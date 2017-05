Gli interventi

Circa due ettari e mezzo di macchia mediterranea e terreni incolti sono stati bruciati oggi da un incendio in contrada Cozzo Sant’Elia a Cefalù. Le fiamme si sono sviluppate verso le 11 in una zona dove sono presenti alcune abitazioni anche se, per fortuna,l’incendio non ha provocato danni alle persone. Tuttavia si è disattivato urgentemente un elettrodotto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del Distaccamento di Lascari del Corpo Forestale della Regione Siciliana, vigili del fuoco, polizia e protezione civile di Cefalù, ma la portata dell’incendio era tale che è stato necessario anche l’intervento di un canadair, giunto sul posto intorno alle 13: 11 lanci nell’arco di un’ora. L’incendio è stato completamente spento intorno alle 14,30.