Un incendio è divampato oggi a Cefalù in contrada Cozzo Sant’Elia. Sta andando in fumo una vasta area di macchia mediterranea. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali, i poliziotti. Un Canadair per alcune ore ha eseguito diversi lanci di acqua per cercare di restringere il fronte del fuoco. Lo scorso primo maggio c’era stato un altro incendio nella stessa zona.

Il rogo è divampato sulle colline attorno all'ospedale, nella stessa zona in cui una settimana fa si era sviluppato un altro rogo. Le cause sarebbero dolose.

Area inaccessibile

Gli incendiari avrebbero appiccato un focolaio in un’area scoscesa e inaccessibile alle squadre di soccorso. Per questo è intervenuto un canadair che ha circoscritto il fronte impedendo alle fiamme di espandersi e di raggiungere alcune abitazioni. Il fuoco è stato appiccato subito dopo la partenza della quarta tappa del Giro d’Italia.