Un vasto incendio è scoppiato nel quartiere di Santa Maria Goretti. Le fiamme alte che sono divampate proprio in prossimità di una scuola sono state da poco domate, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che stanno lavorando senza sosta.

Il fumo si è subito propagato in tutta la zona circostante fino all’Aeroporto di Fontanarossa, rendendo l’aria irrespirabile. Non sono ancora note le cause che hanno provocato il rogo.

IN AGGIORNAMENTO