PALERMO – Tra via Arrigo Boito e via Cimarosa, è scoppiato ieri un incendio, in cui ha perso la vita un anziano.

Le fiamme divampano nell’appartamento

Non ce l’ha fatta Umberto Salvo di Pietraganzili, che ieri è morto in un incendio scoppiato all’interno del suo appartamento a Palermo. L’uomo, di 85 anni, è morto carbonizzato, mentre un altro uomo, presente nell’appartamento al momento in cui è scoppiato l’incendio, è stato salvato dai vigili del fuoco.

Non sono note le cause che hanno scatenato il rogo e che hanno gettato il panico tra i residenti dello stabile e le abitazioni vicine.