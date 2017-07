La giunta regionale, nella seduta di ieri, ha esteso la dichiarazione dello stato di emergenza per gli incendi a tutto il territorio siciliano. Contestualmente si è autorizzato l’assessorato Territorio e ambiente, nelle more dell’approvazione dell’assestamento all’Ars, di mantenere in servizio i lavoratori impegnati nella campagna antincendio, per evitare

gravi danni al patrimonio boschivo siciliano.

Sempre ieri, è stato dato mandato alla Ragioneria di reperire un milione e mezzo di euro per potere effettuare la

stipula di apposita convenzione coi Vigili del fuoco per intensificare i servizi di terra. Tali risorse, erano già state proposte dalla giunta in fase di finanziaria, ma erano state cancellate dal Parlamento.

Per i mezzi aerei le somme già stanziate di tre milioni e mezzo, sono già operative. Per martedì prossimo è prevista la stipula della convenzione con Vigili del fuoco sia nazionali che regionali.