E’ allarme incendi anche in provincia di Palermo e a Catania, dove per qualche ora è stata necessaria l’interruzione di un tratto di tangenziale a causa di un incendio divampato tra gli svincoli di Zia Lisa e l’Asse dei Servizi.

Intere zone boschive della Sicilia, alcune delle quali patrimonio Unesco, sono state rase al suolo nelle ultime ore. Da più parti si lanciano appelli ad una stretta sull’azione contro i piromani, che tengono in ostaggio l’Isola, che sopratutto nelle ultime ore non riesce a far fronte alla situazione di emergenza per carenza di uomini e mezzi.

Incendio a Monreale

A Giacalone, frazione di Monreale, il rogo è divampato nella zona Bosco Scalia, avvicinandosi in maniera pericolosa ad alcune abitazioni, tanto che la Forestale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile, ha richiesto l’intervento di un Canadair.

Ferrarello avvolta dalle fiamme



Anche a Ferrarello, frazione del Comune di Blufi, la situazione desta preoccupazione. A causa di un vasto incendio, che è divampato nel primo pomeriggio e che ha distrutto interi ettari di vegetazione, è stata disposta l’evacuazione dei residenti.