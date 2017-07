Un nuovo incendio nella zona di Calatafimi Segesta. Dopo l’episodio avvenuto circa un mese, ieri un vasto rogo ha distrutto la sughereta nel cuore del bosco Angimbè.

Evacuati 20 scout

Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio. Si pensa ad un atto doloso, compiuto da qualcuno che sapeva come sfruttare la direzione del vento per far si che il bosco venisse raso al suolo dalle fiamme. All’interno della struttura del Centro didattico “Bosco Angimbè”, che fortunatamente è rimasta intatta, erano presenti circa venti scout, che sono stati immediatamente evacuati.