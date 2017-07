MONFORTE MARINA (ME) – Un ragazzo di 28 anni è stato sorpreso ieri mentre appiccava un incendio lungo la strada Asi, sulle colline in provincia di Messina.

L’arresto mentre appiccava il fuoco

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri, che stavano perlustrando la zona, dopo i diversi incendi che si sono verificati nei giorni scorsi. Ora si trova a Milazzo, detenuto in una camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà oggi. stesso.rogo

Messina divorata dalle fiamme

Solo pochi giorni fa la città di Messina era stata divorata dalle fiamme, per giorni i vigili del fuoco non sono riusciti a domare, a causa dei pochi mezzi a disposizione. Le fiamme avevano anche minacciato alcune case vicine il rogo, tanto da spingere Fiorello a lanciare l’allarme sui social. Lo showman siciliano aveva lanciato un appello, affinchè anche le tv nazionali si occupassero di Messina e dell’emergenza incendi, che ha messo in ginocchio la Sicilia.