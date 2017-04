Questa mattina all’aeroporto di Catania è stato inaugurato il primo volo diretto da/per Mosca della compagnia russa S7 Airlines. Da oggi Catania e Mosca saranno collegate tre volte a settimana, mentre a partire da luglio, e per tutto agosto e settembre il collegamento avverrà cinque volte a settimana. .

Il volo partirà è partito da Catania alle 12:05 ed è arrivato a Mosca alle 17:10. Il volo di ritorno partirà da Mosca – Aeroporto di Domodedovo – alle ore 08:00 ed arriverà a Catania alle 11:10 ora locale.

Catania, località meravigliosa

«Catania è una località meravigliosa – ha detto Igor Veretennikov, S7 Group Chief commercial officer – sia per gli amanti dell’antica architettura europea che per gli appassionati della montagna, della natura e degli scorci pittoreschi. Questo grazie anche alla vicinanza con il vulcano Etna. In aggiunta intorno alla città troviamo anche le più pure e le più belle spiagge. Gli appassionati dei soggiorni balneari chiamano Catania una delle migliori destinazioni italiane».

«È particolarmente significativo – dicono il presidente e l’amministratore delegato di SAC spa, società di gestione dell’Aeroporto di Catania Daniela Baglieri e Nico Torrisi – per un reale sviluppo dei flussi turistici fra la Sicilia e la Russia. Siamo certi che questi voli diretti fra le due città incentiveranno la conoscenza e gli scambi culturali e turistici fra i due Paesi dalla storia e dai paesaggi tanto diversi quanto straordinari».