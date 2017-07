Con “Il Trionfo di Rosalia” Salvo Piparo e Costanza Licata inaugurano a Villa Filippina l’estate del Teatro Biondo di Palermo.

“Il Trionfo di Rosalia”, un imponente spettacolo popolare che rende omaggio alla santa patrona di Palermo in vista del Festino, comincia sabato 8 luglio, alle ore 21.00 a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, la stagione estiva del Teatro Biondo.

SalvoPiparo e Costanza Licata hanno riadattato il testo di Salvo Licata dedicato a Rosalia, leggendaria liberatrice della città dalla peste, per dar vita a una grande rappresentazione, che coinvolge una cinquantina di interpreti tra attori, musicisti e figuranti, tra cui i cittadini di quartieri come l’Albergheria, la Guadagna e Bonagia e i ragazzi delle case di accoglienza giunti in Sicilia con gli ultimi sbarchi.

Le musiche dello spettacolo

Eseguite dal vivo dagli autori, sono di Francesco Cusumano, Irene Maria Salerno e Davide Velardi, le coreografie di Virginia Gambino.

Per Piparo e Licata la peste per la quale oggi si chiede l’intercessione della santa, è rappresentata dalla vita di stenti e persecuzioni che spinge migliaia di persone a fuggire dai loro paesi d’origine inseguendo il sogno di un’esistenza più dignitosa.

Dedicato al giornalista-poeta Salvo Licata, questo straordinario spettacolo di borgata, chiama a raccolta tutti i fedeli, per devozione o curiosità, radunandoli attorno a un miracolo: un simbolico rito propiziatorio che battezza la città con una cofana di “fave a coniglio”, per salvarla da ogni malasorte, come un capodanno estivo che traghetta le anime, i sentimenti e i desideri di ciascuno. Replica domenica 9 alle 21.00.

Costo abbonamenti e biglietti

– abbonamento a 4 spettacoli primo settore euro 50

– abbonamento a 4 spettacoli secondo settore euro 40

– biglietto intero primo settore euro 18

– biglietto ridotto primo settore euro 15

– biglietto intero secondo settore euro 14

– biglietto ridotto secondo settore euro 12

– biglietto under 25 euro 10

– biglietto bambini entro 12 anni euro 8

prevendite

– Botteghino Teatro Biondo Palermo, Via Roma 258

da martedì a sabato ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00

domenica ore 9.00-12.00 e 16.00-19.00

Nei giorni di spettacolo il Botteghino sarà aperto a Villa Filippina (Piazza S. Francesco di Paola, 18) a partire dalle ore 19.00