Domani, martedì 21 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, presso il Padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo si svolgerà la premiazione del 1° Festival dell’Ingegno, il concorso di idee promosso da Comune e Università di Palermo e dedicato ai giovani di età compresa tra i 16 e i 39 anni che si sono sfidati alla ricerca di soluzioni innovative ai bisogni individuati dalle imprese.

Aziende partecipate del Comune di Palermo, Multinazionali e PMI premieranno i giovani vincitori che hanno sviluppato, in base alle linee di ricerca proposte, idee operative in grado di aprire prospettive di sviluppo e al contempo di creare valore per il territorio.

Saranno presenti alla premiazione della 1° edizione del Festival dell’Ingegno: Altracultura, Amap, Amat, Amg energia, Morettino, Cida /la vie en rose, Cisco, Easy lumen, Edison, Enel, Fondazione Rimed, Fondazione Teatro Massimo, Contorno, Gesap, Ikea, Italtel, Lidl, Sispi, ST microelectronics, Vodafone, Wind.

Le scuole che hanno partecipato alla call sono: ITE Einaudi Pareto, ITC Ferrara, IPS Salvo D’Acquisto (Bagheria), ITET Don Luigi Sturzo (Bagheria), Liceo Scientifico Cannizzaro, ITI Vittorio Emanuele III.

Parteciperanno alla premiazione centinaia di studentesse e studenti delle scuole superiori e dell’Università.

Programma

Ore 9.00 Apertura dell’iniziativa

Ore 9.30 Saluti Istituzionali

– Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando

– Rettore Università di Palermo, Fabrizio Micari

– Portavoce Forum Nazionale Giovani, Maria Cristina Pisani

Ore 10.00 Premiazione (1° parte)

Ore 11.00 Discutiamo insieme dell’Ingegno con i “Sansoni”

Ore 11.30 Premiazione (2° parte)

Ore 12.30 Presentazione StartCup 2017

– Prof. Ordinario Università di Palermo, Marcantonio Ruisi

Ore 12.45 Presentazione della seconda edizione del Festival dell’Ingegno

– Assessora alle Attività Produttive Comune di Palermo, Giovanna Marano

– Professore Ordinario Università di Palermo, Livan Fratini

Ore 13.00 Chiusura

Coordina Elvira Terranova – Giornalista AdnKronos