ALCAMO (TP) – Si svolgerà domani pomeriggio alle ore 17,00 presso la Sala assemblee di Banca Don Rizzo, in via Alessandro Manzoni 14, il convegno dal titolo “Ismea: un’opportunità per le imprese agricole”.

Ad introdurre i lavori Sergio Amenta, presidente Banca Don Rizzo, Nicola Colabella, presidente Centro Studi Don Rizzo, Salvatore Fiore, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Palermo e Giuseppe Pellegrino, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Trapani. Parteciperanno Giorgio Venceslai, Direttore della Direzione crediti e sviluppo di Ismea e Roberto Zerbola, Agronomo di Rete rurale nazionale di Ismea. I saluti conclusivi saranno di Antonio Pennisi, Direttore generale Banca Don Rizzo.