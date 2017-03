CATANIA – Hanno 25 e 28 anni i due scafisti libici arrestati per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini avviate sotto il coordinamento della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, da personale della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione – e da militari del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno permesso di identificare i due cittadini libici come organizzatori del viaggio e conducenti dell’imbarcazione in legno sulla quale viaggiavano 32 migranti di nazionalità siriana