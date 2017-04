Palermobimbi aderisce all’iniziativa di Save the Children “Illuminiamo il futuro” contro la povertà educativa.

C’era una volta una speranza, che diventò un sogno che si trasformò in una favola moderna con tanto di menestrello. Potrebbe iniziare così la presentazione della giornata organizzata dall’associazione palermitana no profit Palermobimbi, in programma venerdì 7 aprile dalle 16:30 alle 18:30, al San Lorenzo Mercato in Via S. Lorenzo 288, Palermo.

Palermobimbi risponde alla settimana di mobilitazione indetta dall’ONG Save the Children, in programma dal 3 al 9 aprile, dedicata al contrasto della povertà educativa, rivisitando la figura del cantastorie.

L’associazione propone un pomeriggio di musica e narrazione in cui favole, aneddoti e parabole didascalico-educative al ritmo di musica condurranno i piccoli dal racconto folkloristico popolare, quale potrebbe essere quello di Colapesce, alla favola dal valore morale di Esopo. Fabrizio Augugliaro, alla fisarmonica, e Irene Giliberti, al tamburello, gli strumentisti del gruppo KUMPANIA Folk Band che cureranno la parte musicale.

L’obiettivo è stimolare i bambini al confronto, all’integrazione, alla solidarietà e alla consapevolezza di sé. Durante l’esibizione i piccoli potranno intervenire per esprimere il loro pensiero, le loro idee o le loro sensazioni dinanzi a situazioni ispirate a insegnamenti pratici, avventure divertenti e imprevisti rocamboleschi dei personaggi narrati.

Quando si parla di ricchezza e di povertà, si fa riferimento per lo più a beni materiali. Ed è indubbio che la sopravvivenza sia condizionata da alcuni di essi, con riferimento a quelli primari come acqua, cibo, medicine… tuttavia esiste un’altra povertà meno evidente ma ugualmente grave e drammatica: la povertà educativa.

Perché se la povertà economica nega ai bambini servizi appropriati e il necessario per vivere, quella culturale priva i bambini dell’opportunità di costruirsi un futuro, di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni.

L’evento è gratuito.