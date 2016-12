Lo scoop del Fatto Quotidiano di Redazione. Categoria: Cronaca, Politica

Altra grana per il neonato governo Gentiloni. Il neo ministro Luca Lotti, stando a quanto rivelato da Il Fatto Quotidiano, è indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento nell’ambito dell’indagine avviata dalla Procura di Napoli sulla corruzione in Consip.