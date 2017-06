Incidente sul lavoro nel palermitano che è costato la vita ad un idraulico di 63 anni. L’uomo è morto mentre stava lavorando nel pozzo di una villa a Isola delle Femmine, (Pa).

L’operaio stava effettuando dei lavori di manutenzione nella costruzione in via Libertà quando è precipitato nel pozzo molto profondo morendo sul colpo. Sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto constatare la morte dell’uomo dopo l’intervento dei vigili che hanno recuperato il corpo.

Indagini in corso

Sono in corso ora le indagini dei carabinieri per verificare che tutto fosse in regola e accertare la regolarità dell’intervento e il rispetto delle norme di sicurezza.

Sono stati proprio i proprietari della villa nella quale stava prestando l’opera l’idraulico a chiamare i soccorsi.

Sul posto è giunto il magistrato che dovrà decidere se disporre l’autopsia o se restituire la salma alla famiglia. I carabinieri stanno indagando per far luce su quanto accaduto.