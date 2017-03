Da domani fino a lunedì 6 marzo, il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, per la prima volta, sarà presente a Identità Golose, il Congresso di Cucina giunto alla 13^ edizione e ideato dal giornalista e critico Paolo Marchi, che si terrà come di consueto al MiCo Milano Congressi, (Via Gattamelata 5 Fiera Milano City).

Quest’anno Identità Golose Milano ha come tema il “Viaggio”, inteso come scoperta e come concetto che “il tutto viaggia e da sempre” ed essendo in continua evoluzione. Ed è così anche per l’agrume che rappresenta l’Isola, l’Arancia Rossa di Sicilia, che con il suo gusto, sapore e colore racchiude tutta la potenza del vulcano Etna e dei territori delle province di Catania, Siracusa ed Enna, zone che, con il particolare clima e le sue con notevoli escursioni termiche, creano questo frutto inimitabile e irripetibile in altri territori di produzione.

Il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP durante le tre giornate, promuoverà la propria attività e il sano e gustoso frutto, attraverso uno spazio in cui saranno esposte arance fresche nella particolare “retina” brandizzata IGP e prodotti trasformati, come i prodotti della rinomata pasticceria Falanga, il latte di mandorla aromatizzato all’arancia Condorelli, la bibita Tomarchio, l’amaro Amara e i biscotti Libera Terra, che oltre la bontà hanno un risvolto etico essendo creati dall’associazione che sollecita la società civile nella lotta alle mafie e promuove legalità e giustizia.

Durante il 13^ congresso di Identità golose, presso lo stand del Consorzio oltre a degustare l’Arancia Rossa, si conosceranno le sue molteplici caratteristiche, come la sua ricchezza di vitamina C, di selenio, di magnesio, di potassio e soprattutto degli antociani, pigmenti naturali che, oltre il gusto e colore, sono importanti antiossidanti naturali che presi con costanza riescono a combattere i radicali liberi, causa dell’invecchiamento, e che aiutano a prevenire l’insorgenza dei tumori, tanto che il consumo di arancia rossa è consigliato spesso nelle campagne d’informazione medica. Il frutto fresco è commercializzato da metà dicembre e metà giugno ma oggi è possibile gustare l’arancia rossa di Sicilia tutto l’anno grazie ai numerosi prodotti trasformati.

Non è un caso che il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP abbia deciso di essere presente al Congresso di Identità Golose Milano, che, ricordiamo, viene anche effettuato a Londra, San Marino, Shanghai e New York, poiché l’arancia rossa è un frutto apprezzato e conosciuto in tutto il mondo oltre che è un ottimo alleato in cucina. Grazie alla sua versatilità, l’Arancia Rossa di Sicilia può essere utilizzata in ricette dolci e salate, in cocktail: essa in ogni caso garantisce un gusto particolare, così come si sposa bene con il pesce, gamberoni e spigola, ad esempio, o nei risotti; inoltre è un elemento del famoso spritz e del vin brulè, ma viene usata anche nelle torte al cioccolato.