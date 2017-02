PALERMO – Per 5 weekend i siciliani saranno chiamati a dare il loro contributo per realizzare la futura Sicilia a 5 stelle. Nel capoluogo l’appuntamento è previsto alle 10,00 a piazza Verdi. Sarà presente anche il candidato sindaco della città, Ugo Forello.

Parte sabato prossimo alle 10.00 in contemporanea in circa 150 piazze della Sicilia, l’iDay, la raccolta di idee e spunti dei siciliani per contribuire a scrivere il programma di governo del M5S per le prossime elezioni regionali.

Per il M5S discutere e confrontarsi sui temi è una prassi irrinunciabile. Per questo motivo nella scrittura del programma, col quale il Movimento si presenterà alle urne, i cittadini rivestiranno un ruolo di primo piano.

Acqua, ambiente, energia, lavoro, diritti, sono solo alcuni dei tanti temi che saranno affrontati dal Movimento in questo intenso mese di lavoro e condivisione. Non sarà solo una collezione di idee, sarà il progetto di rinascita di un grande popolo: i siciliani.

Le idee migliori verranno discusse e votate su Rousseau, il sistema operativo del M5S, ed entreranno a far parte del programma.

A presentare la manifestazione sabato mattina in piazza Verdi a Palermo ci saranno il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, e i portavoce all’Ars. Sarà presente all’iniziativa anche il candidato sindaco di Palermo, Ugo Forello. In occasione dei weekend dell’iDay gli attivisti e i candidati del capoluogo raccoglieranno le proposte dei cittadini per costruire una Palermo a 5 Stelle.